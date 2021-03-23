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Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak

Emeklilerden ek ödeme zammı talebi geldi. Emeklilerin bu talebinin hayata geçmesi durumunda maaşlar 414 lira artacak.

Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak

Emeklilerden ek ödeme zammı talebi yapıldı. Emeklilere vergi iadesi yerine maaşlarının yüzde 4-5 oranında ek ödeme yapılıyor. Bu oran, maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın yüzde 10'a yükselmesini istiyor. Emeklilerin bu taleplerinin hayata geçirilmesi durumunda, maaşlarında 414 liraya varan artış yaşanacak.

Emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)'nin talebinin karşılanmasıyla, aldığı ödemelerde artış yaşanacak olan emekliler yetkililerden gelecek yanıtı bekliyor.

YÜZDE 10 ORANINDA ZAM

Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan teklifle, oranın yüzde 10 seviyesine çıkması bekleniyor. Talebin hayata geçmesi durumunda, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanmış olacak. Emekliler böylece, maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.

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