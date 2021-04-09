Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, koronavirüsün gölgesinde geçirdiğimiz ikinci buruk oruç vaktinde vatandaşlar, bayramda biraz olsun rahatlamanın hayalini kuruyor. Bir yılı aşkın süredir sevdiklerimizle doyasıya görüşemediğimiz hastalık nedeniyle özellikle 65 yaş üstü kişiler fazlasıyla bunalmışken şimdiden bayram planları yapılmaya başlandı. Peki emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2021? İşte tüm detaylar...

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan ve yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramından önce ödenenemekli bayram ikramiyesi konusunda araştırma yapan 13 milyon emeklinin gözü kulağı, açıklanacak tarihe çevrildi. Ancak emekli bayram ikramiyesinin bu yıl hangi tarihte hesaplara yatacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Ramazan ayı başlamadan hesaplara yaırılan emekli bayram ikramiyesinin bu yıl yine Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesi bekleniyor. 13 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 12 Mayıs'ta sona erecek. 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramının ilk günü eda edilecek. Tarihler baz alındığında emekli ikramiyesinin 3-7 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde hesaplara yatırılacak. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor.

Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında. Ancak emekli ikrmaiyelerinin 2021 yılı tutarı hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlgili kaynaklar tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bundan dolayı Ramazan Bayramı her yıl bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan Ramazan Bayramı'nın bu yıl ilk günü ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Her yıl 3 gün süren bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

Ramazan Bayramı tatili ise hafta sonuna denk gelmesiyle pazar günü ile beraber toplamda 4,5 gün şeklinde olacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMININ ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Nedeni ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.

Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayının fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurarak bu günün önemine dikkat çekmiştir.

NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİR?

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden türetilmiştir. Iyd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayandığı için bu şekilde adlandırdığı bilinmektedir.

RAMAZAN AYI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayına ilişkin yaptığı açıklamada "Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir. Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır." dedi.

- Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır.

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir.

- Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

- Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

- Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız.

- Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI YASAK VAR MI?

2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak yenilenecektir...