Emeklilere bayram öncesi yeni müjde! Tek başvuruyla geri ödemesiz 8500 TL verilecek!

Emeklilere müjde! Yapı Kredi Bankası, emeklilere 8 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacak. Bankanın duyurusuyla birlikte emekli vatandaşlar sevindi, ancak promosyon ödemesi alan vatandaşlar üzülerek durumu karşıladı.





Yapı Kredi Bankası, emekli maaşlarının bankaya taşınması karşılığında 7 bin 500 TL promosyon ödeyecek, ek ödemelerle birlikte bu tutar daha da yükselecek. Otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 250 TL ek ödeme yapılacak, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başvurusu yapanlara 250 TL nakit ödül ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapanlara da 500 TL ödeme yapılacak. Toplamda emekli vatandaşlara 8 bin 500 TL nakit ödeme sağlanacak. İşte detaylar...

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EMEKLİLER İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

Promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Yapı Kredi Bankası'nın kampanyasından sadece emekli vatandaşlar yararlanabilir ve maaşlarını bankaya taşımaları gerekmektedir. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanların üç yıllık taahhüt anlaşması yapmaları gerekmektedir. İşte ayrıntılar...





Maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na taşımak isteyen emekli vatandaşlar, banka şubeleri aracılığıyla kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yeni emekli olan vatandaşlar, emeklilik başvurusu sırasında banka bilgilerini Yapı Kredi'yi tercih ederek bildirdiklerinde ilk maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan alır almaz promosyon ödemesine hak kazanacaklardır. Bu promosyon ödemesi, emekli vatandaşlara maddi destek sağlayacak ve finansal olarak rahatlamalarını sağlayacaktır. Bu kampanya, emekli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve maddi durumlarını desteklemeye yönelik önemli bir katkı sağlamaktadır.