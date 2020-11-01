Emekli maaşı alan vatandaşları müşterisi yapmak isteyen bankalar promosyon oranlarını arttırıyor. Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zammı beklerken güzel haber bankalardan geldi. Emekli maaşı alan vatandaşları müşterisi yapmak isteyen bankalar kesenin ağzını iyice açtı. İşte bankaların emeklilere verdiği promosyon oranları...

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha iyi bir avantajın çıkması durumunda 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor.

BANKALARIN PROMOSYON ORANLARI NE KADAR?

İŞ BANKASI

Maaşı 1.500 TL olanlara: 750 TL promosyon

Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 875 TL promosyon

2500 TL ve üzerinde maaş alanlara: 1000 TL promosyon

YAPIKREDİ

Maaşı 1.500 TL olanlara: 1000 TL promosyon

Maaşı 1.500 - 2.500 TL olanlara: 1250 TL promosyon

Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlara: 1500 TL promosyon

TEB

Maaşı 1.500 TL olanlara: 500 TL promosyon

Maaşı 1.500- 2.500 TL arası olanlara: 625 TL promosyon

Maaşı 2.500 TL üzeri olanlara: 750 TL promosyon

GARANTİ BBVA

Maaşı 1.500 TL olanlara: 800 TL promosyon

Maaşı 1.500-2.500 TL arası olanlara: 1.000 TL promosyon

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara: 1.200 TL promosyon

QNB FİNANSBANK

Maaşı 1500 TL olanlara: 850 TL promosyon

Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 1100 TL promosyon

Maaşı 2500 TL üzeri olanlara: 1300 TL promosyon

EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NE KADAR SÜRER?

Emekli maaşı taşıma işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak emekli maaşı aldığınız banka ile sözleşmeniz tamamlanmamışsa, iptal işlemleri iki ya da üç gün sürebilir. Bu süre, bankanın yoğunluğuna göre değişmektedir. Emekli maaşı banka değişikliği yaparken, aynı gün içerisinde yeni bankaya gitmeniz ve belgelerinizi teslim etmeniz yeterli olacaktır.

Emeklilik belgesi, nüfus cüzdanı ve TC kimlik numarası banka taşıma işlemleri için yeterli olmaktadır.

4/A 4/B 4/C EMEKLİLERİ EMEKLİ MAAŞI HESABI DEĞİŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

4A üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, banka değişikliği yapmak için emekli aylıklarını almak istedikleri bankaya giderek başvurusunu yapmalıdır. Bunun için:

Şayet yeni emekli olmuşsanız, E-devlet üzerinden emekli maaşınızı almak istediğiniz bankayı seçebilirsiniz.

Eğer çalıştığınız bankayı değiştirmek isterseniz, yeni bankanıza giderek emeklilik belgelerinizi teslim etmeniz gerekmektedir.

Yeni bankanız, size emekli aylığını almanız için belirli sözleşmeler imzalatacaktır.

Bu sözleşmeler bir senelik olmaktadır.

Bir sene boyunca aynı bankadan emekli maaşı alacağınıza dair söz vermeniz gerekmektedir.

Sürenin tamamlanmasından sonra yeni bir banka için başvuru yapabilirsiniz.