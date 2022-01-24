Emekli, dul, vazife malulü, malul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 2022 yılbaşı itibarıyla geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek. Peki, Emeklilere maaş farkları ne zaman ödenecek 2022? Emeklilere maaş farkı ne zaman yatar 2022? İşte detaylar...

EMEKLİLERE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2022? EMEKLİLERE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR 2022?

Ödeme alacak olan kişilerin, PTT şubelerindeki hesaplarına 27 Ocak 2022 tarihinde maaş farkları ödenecektir. Buna göre T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ,



aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL’dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

(2) 2021 Yılı Ek Ödemesi;

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme ödenmektedir. Bu kapsamdaki 59.258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308.742.058,77 TL’dir.

Maluliyet Derecesi Ödenecek Tutar (TL) 1 9.417,80 2 8.476,02 3 7.298,80 4 6.592,46 5 5.886,13 6 5.179,79

5.179,79 TL ile 9.417,80 TL arasında değişen 2021 yılı ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir.