Emeklilere müjde! Promosyon zamanı geldi... Bankalar adeta birbirleriyle yarışıyor, 1750 TL'ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Emeklilere müjde! Promosyon zamanı geldi... Bankalar adeta birbirleriyle yarışıyor, 1750 TL'ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Emeklilere üç ayda bir verilen promosyonların valti geldi. 2017'nin Mart ayından beri devam eden emekli promosyonlarında bankalar bu kez adeta birbiriyle yarışıyor. Peki hangi bankadan promosyon alınmalı? Emekli maaşını hangi bankadan çekerseniz karınız olur? İşte tüm bankaların verdiği promosyonlar ve detaylar...