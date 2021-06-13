Emeklilere müjde! Promosyon zamanı geldi... Bankalar adeta birbirleriyle yarışıyor, 1750 TL'ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Emeklilere üç ayda bir verilen promosyonların valti geldi. 2017'nin Mart ayından beri devam eden emekli promosyonlarında bankalar bu kez adeta birbiriyle yarışıyor. Peki hangi bankadan promosyon alınmalı? Emekli maaşını hangi bankadan çekerseniz karınız olur? İşte tüm bankaların verdiği promosyonlar ve detaylar...

1 17 Emeklilere 3 ayda bir sunulan promosyon imkanı için bankalar harekete geçti. Müşteri çekmek için birbiriyle yarışan bankaların arasında, promosyonu bin 750 liraya kadar çıkaran bile oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolu açılırken ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında alan emekliler de kendileri için en uygun fırsatı öğrenmek istiyor.