Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi olarak zor günler yaşayan emeklilere az da olsa can suyu olan 1000 TL bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre toplam 13.1 kişiye ödenecek olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramında ödenecek olan ikramiyelerin ise 12-16 Temmuz'da yatırılması bekleniyor.

SGK, 6 MAYIS İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre Ramazan Bayramının birinci gününün bu yıl 13 Mayıs tarihine denk gelmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırılması için çalışmalara başladı. Ayrıca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor.

BAYRAMDAN ÖNCE YATMIŞ OLACAK

Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

Kaynak: Sabah