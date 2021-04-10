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  3. Emeklilere müjde! Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Emeklilere müjde! Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Bayramlarda emeklilere ödenen 1000 TL ikramiyeler, Ramazan Bayramı öncesi 6 Mayıs günü hesaplara yatacak. İşte gelişmeler...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi olarak zor günler yaşayan emeklilere az da olsa can suyu olan 1000 TL bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre toplam 13.1 kişiye ödenecek olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramında ödenecek olan ikramiyelerin ise 12-16 Temmuz'da yatırılması bekleniyor. 

Emeklilere müjde! Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

SGK, 6 MAYIS İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre Ramazan Bayramının birinci gününün bu yıl 13 Mayıs tarihine denk gelmesi nedeniyle  Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırılması için çalışmalara başladı. Ayrıca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor.

 

BAYRAMDAN ÖNCE YATMIŞ OLACAK

Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

Emeklilere müjde! Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Kaynak: Sabah

Tayfun Altuntaş
Editör
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