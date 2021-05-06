Emeklilere önemli uyarı! Siber dolandırıcıların gözü ikramiyelerde

Siber dolandırıcıların gözü bu defa da emeklilerin bayram ikramiyelerinde. Data hırsızları aracılığıyla emeklilerin cep telefonlarına ulaşan bir şebeke SMS gönderimi yaparak "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001" ifadelerine yer verildi.

MESAJA SAKIN TIKLAMAYIN!

Sabah’tan Metin Can’ın haberine göre; Mesajı açıp, üzerine tıklayan emekliler Telefonlarına casus yazılım yüklenen emeklilerin kişisel bilgileri ve banka hesapları dolandırıcıların eline geçti. Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yaşlı vatandaşlara "turkiye.gov.tr, csgb.gov.tr ve bankacılık uygulamaları gibi resmi kaynaklardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun" uyarısında bulundu.

Akkoyunlu, "Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz. Bazı dolandırıcılar, operatör servisleri üzerinden faturanıza yansıtılacak yöntemlerle sizi dolandırabilir. Atılan bir SMS için "EVET" yazarak yanıt verilmesi istenirse bunu kesinlikle yapmayın" dedi.

SİBER DOLANDIRICILAR KİMLİK BİLGİLERİNİZİ ÇALMAYA ÇALIŞIR

Uzmanlara göre, kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışır. Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin.

SİBER SALDIRIDAN KORUNMAK İÇİN 5 ADIM

1. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, mesajın meşru olduğu anlamına gelmez.

2. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

3. SMS sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse, kesinlikle bir dolandırıcılıktır.

4. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

5. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.

BANKALARIN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Emekli maaşları ve emekli ikramiyelerin ödenmesinde yoğunluk yaşanmaması için bankalar çalışma sürelerini uzattı. İkramiye ve aylıkların yatacağı gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00- 12.30 saatleri arasında çalışacaklar.