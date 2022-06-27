Emeklilere promosyon müjdesi! 3 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı!

Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

3 BİN 500 TL'YE KADAR NAKİT PROMOSYON

Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL’ye kadar ise 2 bin 350 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 2 bin 900 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 3 bin 500 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de bankanın promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Bankanın kampanyasından 17 Haziran 2022 - 31 Temmuz tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

TÜM ATM'LERDEN ÜCRETSİZ PARA ÇEKİP YATIRMA İMKANI

Emekliler, Turuncu Ekstra’nın avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanıyor

Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’liler, program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor.

Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor. Para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi’nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor.

BANKAYA GİTMEYE GEREK KALMIYOR

ING Türkiye Bankası, emeklilere birçok imkan sağlamaya devam ediyor. Emekliler Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor.

Maaşını bankaya taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.