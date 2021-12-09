Türkiye'de milyonlarca emekliye özel günlerde ödenen yılbaşı ikramiyelerinin yılbaşında ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesinin yılbaşında da ödenip ödenmeyeceğini araştıranlar için Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1100 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı 2022? soruların haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ 2022? EMEKLİYE 1100 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI, YATACAK MI 2022?

Emekli vatandaşlara yılbaşında ikramiye verilmeyecek. Bu konuda çıkarılmış bir kanun bulunmadığı için ikramiyeler hesaplara yatmayacak. Emekli vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramında 1100 TL ikramiye alacak. Söz konusu ikramiyelerin tutarının 2022 yılında ne kadar ödeneceği ise değişiklik gösterebilir.

2022 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılında Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs, Kurban Bayramı ödemesi ise 9-12 Temmuz tarihlerinde olacak. Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri de bu tarihlerin birkaç gün öncesinde hesaplara yatırılacak.