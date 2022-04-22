Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmama nedeni ortaya çıktı! Bakanlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna etmiş! İşte o gerekçe... Yüksek enflasyon altında ezilen emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması beklenirken söz konusu artışın yapılmama nedeni ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığının maliyeti artıracağı ve bütçe dengelerini bozacağı gerekçe gösterdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gerekçeyle ikna edildiği kaydedildi.

1 12 Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen 1100 TL bayram ikramiyelerinin artırılması yönünde beklentiler boşa çıktı.