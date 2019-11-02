Emeklilerin Ocak zammı netleşti! İşte ek ödemeler dahil emekli maaşları... 

2021 yılına girilmesiyle birlikte emekli vatandaşlar emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu araştırmaya başladı. 2021 asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından gözler 2021 ocak emekli zam oranına çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle beraber emekli maaş zamları da belirlendi.

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK 2021?

2021 emekli zammı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

22 Ocak'ta açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi. Bu doğrultuda vatandaşlar 22 Ocak 2021 tarihinde zam farklarını aldılar.

2020 ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye'de yıllık enflasyon 2020 yılında yüzde 14.60 düzeyine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi.