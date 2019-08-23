Emekliliğinin 15’inci yılında üniversite kazandı

Ordu'da, hayali olan üniversite eğitimi almayı yıllar sonra ailesinin desteği ile emeklilik yıllarında gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru, öğrencilik hayatına dönüş yaptı.

Ordu'da yaşayan ve 15 yıl önce emekli olan Akif Beyazıt, "okumanın yaşı yok" diyerek, 55 yaşında üniversite sınavına girdi. Liseyi bitirdikten yaklaşık 40 yıl sonra üniversite sınavına giren, polis memuru olduğu zamanlarda da hayali olan müziği hiç bırakmayan Beyazıt, kazandığı Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği Bölümüne kaydını yaptırdı. Eğitim döneminin başlayacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Beyazıt, yaşıtlarının da eğitim alması gerektiğini belirtiyor.

"Ailemin desteği ile sınava girdim"

Akif Beyazıt, uğraştığı çeşitli sosyal aktivitelerinin içerisinde en çok müzikle uğraşmayı sevdiğini belirtti. Görev yaptığı süreçte de müzikten hiç kopmayan, kendince eserleri de bulunan Beyazıt, yine görev yaptığı esnada açık öğretimden işletme fakültesi yönetim ve organizasyon bölümünü bitirdiğini, emekli olduktan sonra ise örgün eğitim almaya karar verdiğini anlattı. Beyazıt, "Ailemin de çok büyük desteği ile sınava girdim. Bizim lise okuduğumuz dönemde 80'li yıllar olduğundan okullarda ders bile yapılamıyordu. Matematik, kimya, biyoloji neredeyse göremedik. Ancak liseyi bitirdikten 36 yıl sonra üniversite sınavına girdim ve sınavı kazandım. Benim için çok büyük sürpriz değildi, başarabileceğime de inanıyordum. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini, müziğimi daha iyi geliştireyim, müzik bilgimi üst seviyelere çekeyim istedim" dedi.

"Benim için yıllardır arzuydu, bütün öğrencilerden heyecanlıyım"

2019-2020 eğitim dönemi için Ordu Üniversitesi giderek kesin kaydını yaptıran Akif Beyazıt, "Bu benim için arzuydu, yıllardır yapamadığım bir şeydi. Lise bittiğinde de bu örgün müzik eğitimi almak istemiştim. Bu güne nasipmiş, emekli olduktan sonra nasip oldu. 16 Eylül tarihinde başlayacak olan eğitim dönemini belki de bütün öğrencilerden daha heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Oldukça sabırsızım, benim için eğitimin başlamasına uzun bir zaman var. Sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Ben örnek olacağım, gelecek yıl burada benim yaşıtlarım olacak"

Kendisinin, yaşıtlarına örnek olacağını da ifade eden Beyazıt, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bazı arkadaşlarımı bu yönde psikolojik olarak sıkıştırıyorum. Bir farkınız yok, bir türlü eğitim alın diyorum. Muhtemelen bunu canlı gördüklerinde, eğitim başladığında ve ben buralara gidip geldiğimde sosyal medya aracılığı ile yayılacağına inanıyorum. Gelecek sene buraya bizim yaşlarda emekli insanların geleceğini düşünüyorum ve çok ümitliyim."

Kaynak: İHA