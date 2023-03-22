Emeklilik hayalleri her an suya düşebilir! 1261 gün detayına dikkat: Çok sayıda kişinin emekliliği tehlikede!

EYT düzenlemesinin yasalaşması ardından Bağ-Kur'lular da emeklilik hakkı kazandı. Bağ-Kur'lu çalışanların belirlenen prim gününü doldurması gerekmektedir. Prim günü ne kadar olmalıdır? Tüm detaylar haberimizde.

EYT'DE 1261 GÜNE DİKKAT!

EYT'nin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş emekli olmaya başladı. Bağ-Kur'lu vatandaşlarımıza da emeklilik hakkı doğdu. Bağ-Kur çalışanlarında kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 günü doldurması gerekmektedir. Bağ-Kur'lular da EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.

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Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, EYT düzenlemesinin 3 Mart tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmişti. EYT'liler 20 yıldan fazla geçen çalışma günü ardından yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanabilecekler.

EYT kapsamında SSK üzerinden emekli olacak kadınlar için 20 yıl sigorta süresi en fazla 5975 prim günü dolmalıdır. Erkek çalışanlarımızda ise sigorta süresi 25 yıl iken en fazla prim günü 5975 gün olmalıdır. Bağ-Kur'lu olan çalışanlar için kadınlarda prim günü 7200, erkeklerde ise 9000 olmalıdır.

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20 yıl SSK'lı olarak çalışıp son 3.5 yıl Bağ-Kur'lu çalışanlar SSK'lı olarak emekli olamayacaklardır.

8 Eylül 1999 ve öncesinde Bağ-Kur'lu olan erkek çalışan 9000 prim gününü doldurmuş olmalıdır. Kadın olan Bağ-Kur'lu ise 7200 prim gününü tamamlamalıdır. Sigortalılık süresi önemli değildir. Belirlenen prim gününü doldurmadan emekli olunmamaktadır. Bağ-Kur'lu vatandaşlarımız için sigorta süresi ve prim ödeme günü aynı şeydir. Bağ-Kur'lu erkek 25, kadın 20 yıl prim günüyle emekli olabilecektir. SSK'lı erkek veya kadın en fazla 16 yıl, 7 ay, 5 gün ile emekli olabilecektir.

SSK ve Bağ-Kur'lu arasında fark SSK'lı olan çalışanın primi işveren tarafından ödenirken Bağ-Kur'lu olanın primi kendisi tarafından ödenmektedir. Genel olarak da Bağ-Kur'lular en alt seviyeden asgari ücret üzerinden primlerini kendileri yatırmaktadır. Aylıkları bu sebeple düşüktür. İkisi arasında prim gün sayısı farkı olma sebebi SSK çalışanlarının işsizlik riski bulunmasıdır. Bağ-Kur'lu vatandaşlar işsizlik ile değil işyeri kapanması riskiyle karşılaşır.

İlk sigortası 8 Eylül 1999 öncesinde olanlar bir çok farklı statüde çalıştıysa son 7 yıl içerisinde daha fazla çalıştığı statüden değerlendirilir. Emeklilikten son 1261 gün öncesinde hangi statüde prim ödemesi yapıldıysa koşullar ona bağlı olarak belirlenmektedir.

Bağ-Kur emeklilik koşullarında 9000 prim günü şartı vardır. Son 1261 gün içerisinde statü sebebiyle 5975 prim günü ile emekli olacakken, 1 Nisan 2023 sonrasında 6570 prim günü varsa Bağ-Kur için gerekli prim gününü tamamlamamış olmaktadır. Bu yüzden emekli aylığı bağlanamaz. 6 yıl 9 ay prim ödemesi gerçekleştirdikten sonra emekli aylığı alma hakkına sahip olur.