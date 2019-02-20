Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2019? Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır?

Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu. Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere yılda 2 kere ödenen ikramiyeler, yeni emekli olanlara da bu yıl ödenecek. İşte emekli ikramiyesiyle ilgili tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde..

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bu yıl da iki bayram ikramiyesine kavuşacak. Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenirken, yeni emekli olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. İşte 10 soruda ikramiye rehberi:

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.





EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor.

VEFAT EDEN EMEKLİNİN İKRAMİYESİ NE OLACAK?

Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.

2 AYLIK ALAN EMEKLİLER NE YAPACAK?

Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor.



SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR İKRAMİYE ALACAK MI?

İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 500 lira ikramiye ödenecek.

YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Yasaya göre, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor.





NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi Mayıs ayı sonunda, Kurban Bayramı ikramiyesi Ağustos ayı başında verilecek. Ödeme tarihleri SGK tarafından duyurulacak.



NASIL ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesi maaş hesaplarına yatırılacak.