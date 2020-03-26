Emekliye intibak son durum 2020! Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye çıkarıldığı açıklanmıştı.Emeklilerin gözü açıklanan paketlerin ardından intibaka çevrildi. Birçok kişi konuya ilişkin internette arama yapmaya başladı. İşte Emekliye intibak son durum 2020! | İntibak yasası çıktı mı? İntibak ödemeleri ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

EMEKLİYE İNTİBAK SON DURUM 2020!

Çalışma Bakanlığı SSK Bağkur emekli maaşlarına 355 tl intibak zammı kampanyası başlatılmıştır. Ülkemizdeki BAĞKUR ve SSK emeklileri 2020 yılı içinde intibak zammı için beklemeye girmişlerdir. Bu kanun için hükümetin kararını verdi.

İNTİBAK YASASI ÇIKTI MI?

Ülkemizdeki emekli vatandaşların kulağı hükümetten gelecek intibak yasasındaydı.

Bu konuda vatandaşlarımız çok uzun zamandır bir düzenleme beklemektedirler. Müjdeli haber olarak beklenen intibak yasasında ilk olarak 55 TL zam olacaktır. Bu zam oranı ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkmaktadır. Emekliler intibak düzenlemelerini merak ettikleri gibi ayrıca Çalışma bakanlığının bu konu hakkında atacağı adımları da merak etmektedirler. Ancak bugün çok güzel gelişmeler yaşandı, İntibak zammı onaylandı.

Gün içerisinde ikinci müjde geldi. Ziraat Bankası 500-750 TL ödemesi yapacağını SGK ile anlaşmasıyla gözler İntibak zammına çevrildi. Burada bile değişen maaş farkları nedeniyle İntibak zammı ödemesi yapılacak. Promosyonda en düşük ücretle en yüksek arasında oluşan fark düşük maaş alanları üzüyor.

İNTİBAK ZAMMI İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.

Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SESİMİZE KULAK VERECEĞİNE İNANIYORUZ"

Ergün, emeklilerin bayram ikramiyesi, 2000 öncesi SSK emeklilerinin intibakı, konut edindirme yardımı (KEY) ödemeleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ve indirimli seyahat, evi olmayan emeklilere konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz."

AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN İNTİBAK ZAMMINA İLİŞKİN ÇALIŞMASI

2020 Yılında Aile ve Çalışma Bakanlığının intibak zammı ile ilgili bir çalışma yapıldı ve komisyondan geçti. TV kanalları tarafından çıkan bu haberlerde bu bakanlığın intibak yasası ile ilgili bir çalışma yapması gündeme gelmesiyle nihayet gerçek oldu. Şu an sadece Bu düzenleme sonrasında maaşların ne kadar olacağı hakkında henüz tam bir bilgi yoktur.

İNTİBAK ZAMMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Milyonların gözü kulağı bakanlık tarafından gelecek müjdeli haberdeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafıından intibak zammı onaylandı. İlk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.

İNTİBAK TALEBİ NE DEMEK?

Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.

2020'NİN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ NEDİR?

2020 yılında emekli vatandaşlar , iki bayramdan önce ikramiye ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllarda seçim vaadi olan ve seçimden sonra emeklilerin hesaplarına her bayramdan önce yatırılan ikramiyeler için bu yıl önemli bir karar alındı.

Geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü 'nde yapılan Corona Virüs toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda emeklilerle ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu açıklama sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaptı. Bugün konuşan Bakan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

NİSAN'DA 1000 TL İKRAMİYE

Nisan ayının ilk haftasında , (takvim.com.tr) Ramazan oruç ayı başlamadan önce emeklilerin hesaplarına 1000 TL bayram ikramiyesi yatacak.