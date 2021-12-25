"Emekliye ve memura zam gelecek mi?" soruları yanıt buldu! AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan umut veren açıklama!

Asgari ücretin açıklanması ardından gözler, memur ve emekli zammına çevrildi. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, zam bekleyenlere umut verici açıklamalarda bulundu. "Emekliye ve memura zam gelecek mi?" soruları merak konusu olurken, asgari ücrette karar kılınan yüzde 50'lik artışın, emekli ve memur zammına da uğrayacağını belirten Kurtulmuş, "Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah emekliye ve memura da gerekli zamlar verilecek" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİYE VE MEMURA ZAM GELECEK Mİ?" SORUSUNA YANIT

Son günlerde gündemden düşmeyen marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına değinen Kurtulmuş, her biriyle mücadele edeceklerini belirtti. Bunun hemen ardından asgari ücretteki yükselişe de dikkat çeken Kurtulmuş, yapılan zamların emekli ve memurlara da uygulanacağını bildirerek, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÜRETİMDEN BAŞKA YOLU YOK"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'deki üretime de değindi. Üretimde yeterli olmayan, dünyada rekabet edemeyen bir ülkenin güçlü olmasının mümkün olmadığını söyleyerek,

"Ekonomide dışa bağımlı olan, ekonomileri kendine yetmeyen, dünyada rekabet edemeyen bir ülkenin güçlü, büyük Türkiye olması mümkün değildir. Türkiye'nin Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren en büyük sorunu maalesef tasarruf açığıdır. Yatırım, üretim yapmak için Türkiye'nin tasarrufları yeterli olmadığı için yıllardır Türkiye'de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden dışarıdan gelecek parayla Türkiye'nin kalkınabileceğini söylediler. Onun öyle olmadığını, Türkiye'nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur" ifadelerine yer verdi.