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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Emekliler yılda 2 defa devlet tarafından 1100 TL'lik bayram ikramiyesi alıyor. Yeni yıla az kalan şu günlerde yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği emekliler tarafından merak ediliyor. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı? İşte detaylar...

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Emeklilerin aklında yılbaşı ikramiyesine dair soru işaretleri bulunuyor. Milyonlarca emekli yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesinin yılbaşında da ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu bağlamda, Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı? Detaylar haberimizde...

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliler yılda 2 defa devletten bayram ikramiyesi desteği alıyor. Bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1100'er TL olarak yapılıyor.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Fakat yılbaşında şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadı. Bu yıla dair de yatırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

2022 EMEKLİ İKRAMİYELERİ

2022 yılında Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs, Kurban Bayramı ödemesi ise 9-12 Temmuz tarihlerinde olacak. Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri de bu tarihlerin birkaç gün öncesinde hesaplara yatırılacak.

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