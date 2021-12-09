Emeklilerin aklında yılbaşı ikramiyesine dair soru işaretleri bulunuyor. Milyonlarca emekli yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesinin yılbaşında da ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu bağlamda, Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2022? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı? Detaylar haberimizde...

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliler yılda 2 defa devletten bayram ikramiyesi desteği alıyor. Bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1100'er TL olarak yapılıyor.

Fakat yılbaşında şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadı. Bu yıla dair de yatırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

2022 EMEKLİ İKRAMİYELERİ

2022 yılında Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs, Kurban Bayramı ödemesi ise 9-12 Temmuz tarihlerinde olacak. Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri de bu tarihlerin birkaç gün öncesinde hesaplara yatırılacak.