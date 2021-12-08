Emektar işçiye yapılan kötü muamele cezasız kalmadı! Saygısız adamın şoför kartı iptal edildi!

Muğla'da meydana gelen olayda bir işçi, belediye otobüsüne binmek isterken şoför tarafından engellendi. İşçinin üzerinin pis olduğu gerekçesiyle "Bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" diyerek minibüse almayan şoförün o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Olaya ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşılınca şoförün hareketleri büyük eleştiri topladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi de şoförle ilgili açıklamada bulundu.

ŞOFÖR KARTI İPTAL EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kentimizde faaliyet gösteren özel toplu taşıma aracında şoförü tarafından bir emekçimize gösterilen tepkiyi üzülerek takip ettik. Söz konusu araç ve şoförü Büyükşehir Belediyesi bünyemizde bulunmamakla beraber, denetim yetkimiz dahilinde sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında idari işlem başlatılmıştır. Emeğe, emekçiye ve alın terine saygı önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında işten çıkarak eski otogardan Yalıkavak Mahallesi'ne gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesinin denetiminde olan bir dolmuşa binmek istedi. Kıyafeti kirli olduğu gerekçesiyle şoför tarafından araçtan indirilmek istenen yolcuya diğer yolcular sahip çıktı. "Bence oturabilir beyefendi. Beni de almak zorundasın, beyefendi de oturmak zorunda." diyen yolcuya da sesini yükselten otobüs şoförü, "Beni niye çekiyorsun ki? Yarın geldiğiniz zaman bu koltuk kirli diye beni şikayet ediyorsun ama. Görüyor musun; yani şimdi durduk yerde savaş çıkardın arabamda" dedi. O görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ses getirdi.

Saygısızlığın kadarı! Emektar işçi CHP’li Muğla Belediye otobüsüne üstü kirli diye alınmak istenmedi