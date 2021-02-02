Emel Savaş kimdir, kaç yaşında? Emel Savaş bulundu mu?

Faili meçhul cinayetlerin aydınlığa çıkarıldığı ve kayıpların bulunduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te bu hafta 1984 yılında Harem Otogarında kaçırılan Emel Savaş'ın konusu işleniyor. Acılı anne Müge Anlı ve ekibinden kızını bulmalarını istedi.

EMEL SAVAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yıllar önce İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Harem otogarında kaçırıldığını iddia ettiği kızını arayan anne gözyaşlarıyla programda herkesi duygulandırdı. 3 yaşlarındayken kızı Emel Savaş'ı 1984 yılında otogarda kaybeden anne bu hafta Müge Anlı programına çıkarak kızının fotoğraflarını yayımladı.

MÜGE ANLI'DA EMEL SAVAŞ BULUNDU MU?

Kızını aramak için katılan anne, 1984 yılında Harem otogarında kaybolan kızı Emel'i bulmak için konuşuyor. Babası olduğu söylenen Mustafa Savaş ise çocuğunun kaybolduğunu 1995 yılında öğrendiğini ifade ediyor.

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