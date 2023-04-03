Emenike Nwogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emenike Nwogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emenike Nwogu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emenike Nwogu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emenike Nwogu 25 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emenike Nwogu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Emenike Nwogu'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emenike Nwogu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emenike Nwogu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emenike Nwogu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emenike Nwogu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2022 yılında ATL UTD 2

Emenike Nwogu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emenike Nwogu şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Superstar Football Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.