Emeric Depussay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeric Depussay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeric Depussay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emeric Depussay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emeric Depussay 27 Ağu 2001 tarihinde Pessac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emeric Depussay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Emeric Depussay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emeric Depussay'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emeric Depussay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emeric Depussay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emeric Depussay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emeric Depussay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Emeric Depussay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emeric Depussay şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.