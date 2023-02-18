Emerson Brito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Brito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Brito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Brito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Brito 6 Mayıs 2002 tarihinde Santa Cruz do Sul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Rodrigues Brito şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Brito Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Effes Group yapmaktadır. Emerson Brito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emerson Brito'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Ocak 2027 tarihinde bitmektedir.

Emerson Brito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson Brito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emerson Brito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Brito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2020 yılında Grêmio B

22 Şubat 2021 yılında Bento Gonçalves

23 Mayıs 2021 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Javor-Matis

Emerson Brito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Brito şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Esportivo de Bento Gonçalves (RS)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.