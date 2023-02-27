Emerson Deocleciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Deocleciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Deocleciano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Deocleciano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Deocleciano 27 Temmuz 1999 tarihinde Itamaraju şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Santana Deocleciano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Deocleciano Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB SPORT yapmaktadır. Emerson Deocleciano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Emerson Deocleciano'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emerson Deocleciano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson Deocleciano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emerson Deocleciano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Deocleciano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında NK Lokomotiva

16 Şubat 2020 yılında Vila Nova

17 Şubat 2020 yılında NK Lokomotiva

5 Mart 2020 yılında RFS

31 Aralık 2020 yılında NK Lokomotiva

4 Mart 2021 yılında RFS

Emerson Deocleciano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Deocleciano şuan RFS takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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