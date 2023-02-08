Emerson Negueba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Negueba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Negueba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Negueba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Negueba 24 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emerson Ramon Bezerra Oliveira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Negueba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Emerson Negueba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Emerson Negueba'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emerson Negueba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emerson Negueba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emerson Negueba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Negueba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2021 yılında Treze FC

1 Haziran 2021 yılında Bilinmiyor

7 Haziran 2021 yılında CRB

15 Aralık 2021 yılında Bilinmiyor

16 Aralık 2021 yılında CRB

Emerson Negueba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Negueba şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.