Emerson Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Santos 5 Nisan 1995 tarihinde Itaboraí şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emerson Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Emerson Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emerson Santos'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emerson Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emerson Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emerson Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Botafogo

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2018 yılında Internacional

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras

12 Mart 2021 yılında Kashiwa Reysol

27 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2023 yılında Kashiwa Reysol

Emerson Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Santos şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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