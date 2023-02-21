Emerson Tucao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Tucao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Tucao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Tucao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Tucao 22 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Fabricio Gonçalves Calbuch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Tucao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Emerson Tucao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emerson Tucao'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emerson Tucao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson Tucao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emerson Tucao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Tucao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Avaí FC

26 Şubat 2021 yılında Marcílio Dias

4 Mayıs 2021 yılında Avaí FC

25 Ağustos 2021 yılında SC Farense A23

30 Ağustos 2022 yılında Dibba Fujairah

Emerson Tucao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Tucao şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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