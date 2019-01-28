Emet Gençlerbirliği yönetimi ve futbolcuları yemekte buluştu

Kütahya'nın Emet Gençlerbirliği Spor Kulübü, önümüzdeki hafta başlayacak olan lig öncesi, teknik heyet ve futbolcular ile yemekte bir araya geldi.

Emet Termal Resort Otel'de verilen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde, sezon öncesi takımda dayanışmanın önemi anlatıldı.

Emet Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Düz, yemek sonrası futbolcularına yaptığı konuşmada, kulüp olarak her şeyden önce centilmence ve sportmence bir sezon geçirmeye önem verdiklerini belirtti.

Düz, "Bizler spor kulüpleri olarak çocuklarımızın, gençlerimizin her şeyden önce kardeşlikte, sporda bir araya gelmesi için mücadele veriyoruz. İlçelerimizde spor kulüplerimiz vasıtası ile gençlerimizin sosyalleşmesine, arkadaşlık,hemşehrilik bilinçlerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaçla kulübümüz dışında ilçemizde hizmet veren diğer kulüplerimiz Emetspor, Emetbelediyespor, Emetborspor kardeş kulüplerimiz. Tüm yönetici arkadaşlarımız, kulüplerimizde görev alan oyuncularımız memleket ve kulüp heyecanı ile bu işleri yapıyorlar. Yeni sezonda kulübümüzün her şeyden önce centilmenlikle anılmasını istiyoruz. Bunu da layıkıyla yapacağınıza olan inancımız tamdır. Hepimize hayırlı bir sezon diliyorum " dedi.

Kaynak: İHA