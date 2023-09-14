Emet Kaymakamı Furkan Seyman görevine başladı

Eski Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'in Eskişehir Vali Yardımcılığa atanmasının ardından Emet Kaymakamlığına atanan Furkan Seyman ilçedeki görevine başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Emet Kaymakamı Furkan Seyman görevine başladı

Eski Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'in Eskişehir Vali Yardımcılığa atanmasının ardından Emet Kaymakamlığına atanan Furkan Seyman ilçedeki görevine başladı.

Kaymakam Furkan Seyman, 1991 Yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tamamladı. 2015 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Mülki İdari Amirliği mesleğine intisap etti. Bitlis Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Kaymakam Furkan Seyman, daha sonra sırasıyla Demirköy, Atabey ve Gönen ilçeleri Kaymakam Vekilliği, Hafik ilçe Kaymakamı, Bitlis Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak Emet Kaymakamlığına atanan Kaymakam Seyman, yurtdışı dil eğitimini İspanya'nın Başkenti Madrid" te bulunan Universidad Complutense" de Madrid" te tamamladı. Aynı sürede T.C. Madrid Büyükelçiliğinde ziyaretlerde bulundu. 106. Dönem Kaymakam Adayları kursunu başarı ile tamamlayan Kaymakam Seyman iyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilmekte.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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