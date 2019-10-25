Emet protokolü Ankara’da

Kütahya'nın Emet ilçe protokolü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet ilçesinde belirli aşamaya gelmiş projeler ve yeni proje talep ve takipleri için Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımıcısı Fatih Metin'i makamında ziyaret etti.

Yapımı tamamlanan ve su tutma aşamasına getirilen Emet Göleti Arıtma Tesisi ve Emet'e naklini içeren isale hattı projesi, Emet İlçesi Yeniceköy tahtalı mevkiine yapılacak olan bungalov evler, Emet çayının ıslahı ve sosyal tesisler yapımı için çalışmalar yapılması ve ilçeye bağlı köylerde bulunan göletlerle ilgili taleplerini ileten heyet, projeler üzerine Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile istişarelerde bulundular.

Yapımı tamamlanan Emet göletinin arıtma tesisi yapımı için ÇED raporları beklenirken, tesis yapımı ve Emet'e naklini içeren isale hattı projesi de hazırlandığı zaman, komple Emet içi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur kanalları projeleri hep birlikte ihale edilecek. Bu konuda çalışmaların son durumu ve talepler hakkında Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile istişare eden ilçe protokolü taleplerini iletti.

Tahtalı göleti mevkiine yapılacak bungalov evler için yol açma ve evlerin yapılacağı alanda düzenleme çalışmalar başlamıştı. Emet kaymakamlığınca yürütülen proje kapsamında, Tahtalı'ya 15 bungalov ev yapımı, gerçekleştirecekken, yeni piknik alanları, gölette deniz bisikleti, kayık ve benzeri araçların da bulunacağı eğlence merkezleri yapımlarının planlandığı açıklandı.

Emet çayının ıslahı ile, çevresinin sosyal alanlar olarak düzenlemesini de içeren projeler bizzat Bakan Yardımcısı Metin'e sunularak istişareler edildi.

Bakanlık ziyareti sonrası Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in ilgi alaka ve destekleri için Kaymakam Hasan Çiçek, Başkan Doğan ve Başkan Ciner, Emet halkı adına teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA