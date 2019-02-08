Emet Sağlık Kompleksi Fizibilitesi projesinde imzalar atıldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Sağlık Kompleksi Fizibilitesi " projesinin sözleşmesi Kaymakam Hasan Çiçek ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz arasında imzalandı.

Sözleşme töreninde Kaymakam Çiçek, Emet'in termal zenginliğine vurguda bulunarak bu kaynaktan katma değeri daha yüksek fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini de içeren turistik bir tesisin önemine değindi.

Bu tesisin ilçeye kazandırılması noktasında ön fizibilite araştırması, yol haritasının belirlenmesinde faydalı olacağını belirten Çiçek, "Elde edilecek fizibilite raporunun değeri büyüktür. Profesyonel, alanında deneyimli bir firma eli ile kapsamlı bir fizibilite raporu elde edilerek yatırımcılara ulaşılacak. Yatırımcıların İlçemize yönelmesinin temelleri atılacaktır. Sağlık turizmi, turizm sınıfları arasında tüm dünyada yükselen bir değer konumundadır. Termal kaynaklar açısından Türkiye çapında önemli bir yere sahip olan bölge, sağlık turizmi ve termal turizmin gelişmesi açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bölgede var olan bu potansiyelin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, bölge turizm gelişiminin ivme kazanması ve turizm aktivitelerinin tüm mevsimlere dağılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, termal turizmin gelişiminin teşvik edilmesi ve sistemli bir şekilde sağlık turizm alanlarının geliştirilmesi önceliklidir. İlçe ekonomisi ve istihdam olanaklarının artması için güçlü yanlarımızdan birinin de termal turizm potansiyeli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA