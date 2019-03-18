Emet’e Bakan Fatih Dönmez: "Borda teknolojik alt yapıyı da kuracağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya'nın Emet ilçesinde, Eti Maden İşletmeleri Sülfürik Asit Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Dönmez, tesisin 2020 yılında hizmete sunulacağını kaydetti.

Bakan Dönmez, "Bizler Emet'i, Hisarcık'ı, Tavşanlı'yı, bütün ilçeleri ile Kütahya'yı geliştirmenin, Türkiye'yi ihya etmenin gayreti içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dünya bor rezervlerinin yüzde 40'ını oluşturan 1 nokta 80 milyar ton büyüklüğünde olan bir rezervden bahsediyoruz. Yani bu topraklar tüm dünyanın ihtiyacını tam 300 yıl boyunca sorunsuz karşılayabilecek bir kaynağa ev sahipliği yapıyor. Bu rezervleri hakkıyla işlemek için Eti Maden'e yeni bir vizyon belirledik. Bu kaynakları burada iişleyecek teknolojik alt yapıyı da artık Türkiye'de kuracağız. Yerli teknoloji ve yerli insan kaynağımızla artık bor cevherimizi burada işleyecek değerine değer katacağız. Bor, işlendiğinde bire yüz, bire bin hatta bire 4 bin'e kadar değerlenen önemli bir cevher. "Neden bu zenginlikten milletimizi mahrum edelim" dedik. Allah nasip ederse artık bor ihracatında konsatre ürünlerin payını azaltıp, ileri teknoloji ürünlerinin payını arttıracağız. Eti Maden'in yeni dönemdeki vizyonu geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş yapmak olacak" diye konuştu.

Tesisin temeli, tören alanına Emine Elif isimli torunuyla gelen bir bayan ve protokol mensuplarınca atıldı.

Kaynak: İHA