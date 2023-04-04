Emete Gözügüzelli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunudur, mesleği ve karıyeri nedir?

Emete Gözügüzelli katıldığı programlarda yaptığı yorum ve analiz ve açıklamalarıyla seyircilerin dikkatini çekerek Emete Gözügüzelli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunudur, mesleği ve karıyeri nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Emete Gözügüzelli'nin biyografisi.

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Emete Gözügüzelli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunudur, mesleği ve karıyeri nedir? 1

Aslen Kıbrıs, Lefkoşa doğumlu olan ve ASBÜ KKTC / Hukuk Fakültesi/Doç.Dr./Assoc.Prof/ Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Emete Gözügüzelli yaptığı yorum ve analiz ve açıklamalarıyla seyircilerin dikkatini çekerek Emete Gözügüzelli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunudur, mesleği ve karıyeri nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Emete Gözügüzelli'nin biyografisi.

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Emete Gözügüzelli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunudur, mesleği ve karıyeri nedir?
Emete Gözügüzelli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunudur, mesleği ve karıyeri nedir?
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