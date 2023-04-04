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Emete Gözügüzelli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunudur, mesleği ve karıyeri nedir?
Emete Gözügüzelli katıldığı programlarda yaptığı yorum ve analiz ve açıklamalarıyla seyircilerin dikkatini çekerek Emete Gözügüzelli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunudur, mesleği ve karıyeri nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Emete Gözügüzelli'nin biyografisi.
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