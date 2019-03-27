Emet’te 3 gölete 25 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tesislerinde üretilen 25 bin adet yavru sazan balığının İlçede bulunan göletlere bırakıldığı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Ahmet Mülayim, yaptığı açıklamada, "Emet ilçesinde bulunan Yenice Köyü Göletine 10 bin adet, Kayı Köyü Göletine 10 bin adet, Konuş Köyü Göletine 5 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı. Amatör balıkçılık yapan avcılara 15 Mart- 15 Haziran tarihleri arasında sazan balığı avcılığının yasak olduğu ve yasaktan sonra boyu 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmaması gerekiyor. Bu şekilde göletlerimizde balık varlığının artacağı ve devamının sağlanabileceği konusunda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA