Emet’te 4 saat içinde ikinci kez motosiklet kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilçesi Gözlüpınar caddesi, Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 EE 905 plakalı bayan sürücü E.Ş.H yönetimindeki araç ile, 43 ABL 70 plakalı M.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı. Yaralı M.K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kazadan 4 saat önce aynı noktada yine motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanmaıştı.

Kaynak: İHA