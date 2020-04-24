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  3. Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 dekar çalılık alan zarar görürken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 dekar çalılık alan zarar görürken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samrık köyü Elemçukur mevkiinde yaklaşık 1 dekar çalılık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Emet Orman İşletmesine bağlı yangın söndürme ekipleri, çalılık arazide etkili olan yangını, bitişikte yer alan ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 2 saatte söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 1 dekar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İHA




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