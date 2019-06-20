Emet’te hacı adaylarına seminer

Kütahya'nın Emet ilçesinde Hacı adaylarının ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kutsal yolculuk öncesinde bilgilendirme semineri yapıldı.

Emet İlçe Müftü Vekili Mustafa Arda, seminerde yaptığı konuşmada, "Milyonlarca insanın arzulayıp hasret duyduğu, güzel mekanları özlemle yad ettiği beldeleri sizlere nasip eden Allah'a hamd olsun. Kardeşlerim, Hac vazifesinin hakkıyla yerine getirilmesi için ibadetten alıkoyacak her şeyden uzak durulmalıdır. Sizler Rahman'ın misafirleri olarak hacca gitmeye hak kazandınız, dünya hayatımızda belki tekrarı olmayacak bir ziyaret gerçekleştireceksiniz. Öyleyse hac farizamızı yerine getirmek üzere çıkacağınız bu yolculuğu, sıradan bir seyahat ve sıradan bir gezi olarak asla algılamayın. Hac ibadeti için yolculuğa çıkmadan evvel bütün eş, dost ve akrabalarımızla helalleşelim. Unutmayalım ki hakkıyla eda edilen bir hac farizası, hac ibadeti, o kulu bütün günahlarından arındırarak günahsız bir hale getirir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA