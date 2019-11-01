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  3. Emet’te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Emet’te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yol yapım çalışmasında meydana gelen kazada harfiyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Emet’te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yol yapım çalışmasında meydana gelen kazada harfiyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet çevre yolu yapım çalışmalarının olduğu bölgede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut U. (65) yönetimindeki 16 NVR 57 plakalı harfiyat kamyonu yükünü boşaltmak üzereyken yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mahmut U. 112 Acil Servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emet’te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Emet’te harfiyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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