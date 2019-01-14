Emet’te ilginç kaza

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen ilginç kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre Emet Hisarcık yolu karayolları kavşağına doğru yaklaşan, arkasında küçük römork olan 43 KK 933 plakalı araçtan virajı dönerken bilinmeyen nedenle arkasında takılı olan küçük römork ayrıldı. Yanından geçen römorku görünce şaşkına dönen şoför, bir süre önünden giden kendi römorkunu takip etti. Bu sırada yoldan başka aracın geçmemesi ve kavşaktan araç dönüşü olmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Emet ilçesi karayolları kavşağında, dağ suyu çeşmesinde su dolduran bir vatandaş, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki römorkun aracının üzerine doğru geldiğini fark etti. Su doldurmayı bırakıp ayağıyla römorku karşılamaya çalışan vatandaş araçla römork arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA