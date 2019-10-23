EMİB’ten 290 milyon dolarlık teşekkür

Egeli maden ihracatçıları, "İnadına Üretim, İnadına İhracat" mottosuyla hareket ederek doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracatına yoğunlaştı. Egeli doğal taş ihracatçılarının 2019 yılında yaptığı her 100 dolarlık ihracatının 64 doları işlenmiş ürünlerden oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Bursa'da düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde, 2018 yılında Türkiye'ye 290 milyon dolar döviz kazandıran; Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Konya illerinde Madencilik ve Doğal Taş Sektörlerinde faaliyet gösteren 34 üyesini ödüllendirdi.

Katma değerli ürün ihracatı için son bir yıllık dönemde Ege Maden İhracatçıları Birliğinin yoğun bir tanıtım atağı yaptığını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, URGE projeleri kapsamında; Avustralya, ABD, Hindistan ve Meksika'ya sektörel ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaya, "Bu sayede 2019 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye geneli madencilik sektörünün ihracatı yüzde 5'lik gerilemeyle 3 milyar 200 milyon dolara düşerken, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 1'lik artışla 681 milyon dolardan, 688 milyon dolara çıkardık" diye konuştu.

Madencilik sektörünün sanayi sektörlerine ham madde temin eden stratejik bir sektör olduğunu anlatan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer da "Madencilik sektöründe 14 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek Madencilik Strateji Danışma Kurulu oluşturuyoruz. Sosyal medyada ve diğer kanallarda çalışmalar yapacağız. Dünyada su olmazsa nasıl bir hayatla karşılaşırız şeklinde bir belgesel var. Biz de madencilik olmazsa dünyada nasıl bir hayatla karşılaşırız, nasıl bir hayatın içinde oluruz. Bu kullandığımız binaların, kullandığımız otoyolların hiçbirisinin olmayacağını anlatacağız" diye konuştu.

"Madencilik faaliyetleri yapılmak zorunda" diyen Dinçer şöyle devam etti:

"Madencilik olmazsa sanayi kollarının hiçbiri olmaz. Madencilik sektörünün sorunlarının çözümü için çalışıyoruz. Daha önce 22 izin türünde güvenlik soruşturması istenirken, 8 izin türünde güvenlik soruşturması istenecek noktaya geldi. Orman izinlerinde yol alamadık. Bu konuda ilerleme kaydetmek için çalışacağız."

"Birlik ve beraberlikle hareket ediyoruz"

Türkiye Mermer Doğaltaş Ve Makineleri Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu da madencilik sektörü temsilcileriyle birlik beraberlik içinde hareket ettiklerini, madencilik sektörünün sorunlarını Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarına ilettiklerini dile getirdi.

İhracatçıları uç beyleri olarak tanımlayan Maden Mermer Üretici ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu da "Krizden çıkmak için at istiyoruz, ok istiyoruz yani izinleri istiyoruz, önümüzü açın başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA