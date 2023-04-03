Emil Andriuskevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Andriuskevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Andriuskevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Andriuskevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Andriuskevic 7 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Emil Andriuškevič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Andriuskevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Andriuskevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Andriuskevic'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emil Andriuskevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Andriuskevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Andriuskevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Andriuskevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Riteriai B

Emil Andriuskevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Andriuskevic şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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