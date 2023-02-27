Emil Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Atlason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Atlason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Atlason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Atlason 22 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Atlason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gruler & Partner yapmaktadır. Emil Atlason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Emil Atlason'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Atlason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Atlason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Emil Atlason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Atlason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2012 yılında KR Reykjavík

3 Şubat 2015 yılında Pr. Münster

23 Temmuz 2015 yılında KR Reykjavík

24 Temmuz 2015 yılında Valur

16 Ekim 2015 yılında KR Reykjavík

22 Şubat 2016 yılında Thróttur

16 Ekim 2016 yılında KR Reykjavík

21 Şubat 2017 yılında Thróttur

21 Şubat 2019 yılında HK Kópavogs

21 Şubat 2020 yılında Stjarnan

Emil Atlason kimdir

Emil Atlason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Atlason şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FH Hafnafjordur

Emil Atlason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Atlason nereli

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