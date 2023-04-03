Emil Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Atlason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emil Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Atlason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Atlason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Atlason 22 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Atlason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gruler & Partner yapmaktadır. Emil Atlason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Emil Atlason'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Atlasonboyu ve yaşı kaç

Emil Atlason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Atlason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Emil Atlason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Atlason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2012 yılında KR Reykjavík

3 Şubat 2015 yılında Pr. Münster

23 Temmuz 2015 yılında KR Reykjavík

24 Temmuz 2015 yılında Valur

16 Ekim 2015 yılında KR Reykjavík

22 Şubat 2016 yılında Thróttur

16 Ekim 2016 yılında KR Reykjavík

21 Şubat 2017 yılında Thróttur

21 Şubat 2019 yılında HK Kópavogs

21 Şubat 2020 yılında Stjarnan

Emil Atlason kimdir

Emil Atlason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Atlason şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FH Hafnafjordur

Emil Atlason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Atlason nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Jakub Stichauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Stichauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Stichauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Stichauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Svyatoslav Vanivskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svyatoslav Vanivskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Svyatoslav Vanivskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svyatoslav Vanivskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Aguayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Aguayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Aguayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Aguayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksa Kuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Kuljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksa Kuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Kuljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor