Emil Balayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Balayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Balayev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Balayev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Balayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Balayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Balayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Balayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Balayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Balayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Balayev 17 Nisan 1994 tarihinde Volgograd şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Emil Nazim oğlu Balayev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Balayev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Emil Balayev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Balayev'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Balayev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1balayev/

Emil Balayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Balayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emil Balayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Balayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2011 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2012 yılında Neftçi Baku

1 Kasım 2013 yılında Araz-Naxcivan

31 Aralık 2013 yılında Neftçi Baku

1 Ocak 2015 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2016 yılında Karabağ

16 Ocak 2017 yılında FK Sabail

30 Ocak 2019 yılında Tobol Kostanay

2 Mart 2020 yılında Zira FK

10 Temmuz 2020 yılında Karabağ

4 Mart 2022 yılında FK Turan

6 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Emil Balayev kimdir

Emil Balayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Balayev şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Neftchi Baku

Emil Balayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 1 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Balayev nereli

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