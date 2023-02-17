Emil Berggreen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Berggreen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Berggreen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Berggreen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Berggreen 10 Mayıs 1993 tarihinde Helsingör şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Danimarka,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Berggreen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Emil Berggreen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Berggreen'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Berggreen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emilberggreen/

Emil Berggreen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Berggreen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emil Berggreen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Berggreen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Nordsjaell. U19

25 Temmuz 2012 yılında Brönshöj BK

1 Temmuz 2014 yılında Hobro IK

2 Şubat 2015 yılında E. Braunschweig

31 Ocak 2016 yılında Mainz

17 Temmuz 2019 yılında Twente

15 Eylül 2020 yılında Greuther Fürth

1 Ağu 2021 yılında Gr. Fürth II

31 Ocak 2022 yılında SönderjyskE

Emil Berggreen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Berggreen şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Berggreen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Frem Hellebaek, BK Sölleröd-Vedbaek (-2011), FC Nordsjaelland (2011-2012)

Danimarka U21 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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