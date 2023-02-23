Emil Bergstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Bergstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Bergstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Bergstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Bergstrom 19 Mayıs 1993 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Emil Evert Bergström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Bergstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Emil Bergstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Bergstrom'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Bergstrom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/#!/Bergstrom_Emil

http://www.instagram.com/bergstromemil/

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Emil Bergstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Bergstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emil Bergstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Bergstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Djurgården U19

1 Ocak 2011 yılında Djurgården

4 Şubat 2016 yılında Rubin Kazan

26 Ocak 2017 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2018 yılında Rubin Kazan

30 Temmuz 2018 yılında Utrecht

2 Eylül 2019 yılında FC Basel

30 Haziran 2020 yılında Utrecht

1 Temmuz 2021 yılında Willem II

30 Haziran 2022 yılında Utrecht

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Górnik Zabrze

Emil Bergstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Bergstrom şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Bergstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spånga IS (1993–2003), IF Brommapojkarna (2004–2008), Djurgårdens IF (2008–2011)

İsveç takımında 4 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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