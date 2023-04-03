Emil Corfitzen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Corfitzen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Emil Corfitzen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Corfitzen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.