Emil Corfitzen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Corfitzen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Corfitzen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emil Corfitzen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emil Corfitzen 29 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Emil Kilde Corfitzen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emil Corfitzen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Corfitzen'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emil Corfitzen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emil Corfitzen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında AB Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında Akademisk U19
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
Emil Corfitzen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emil Corfitzen şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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