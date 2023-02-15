Emil Engqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Engqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Engqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Engqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Engqvist 27 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Engqvist Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMA yapmaktadır. Emil Engqvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Engqvist'nin Östers IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emil Engqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emil Engqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Engqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Engqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Gute

4 Şubat 2019 yılında Sandvikens IF

1 Ocak 2021 yılında Östers IF

Emil Engqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Engqvist şuan Östers IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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