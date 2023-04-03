Emil Fosgrau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Fosgrau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Emil Fosgrau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Fosgrau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.