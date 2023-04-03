Emil Fosgrau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Fosgrau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Fosgrau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emil Fosgrau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emil Fosgrau 1 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Emil Borch Fosgrau şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emil Fosgrau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Fosgrau'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emil Fosgrau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emil Fosgrau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK U19
Emil Fosgrau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emil Fosgrau şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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