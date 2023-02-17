Emil Frederiksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Frederiksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Frederiksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Frederiksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Frederiksen 5 Eylül 2000 tarihinde Viborg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Frederiksen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Emil Frederiksen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Emil Frederiksen'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emil Frederiksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Frederiksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Frederiksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Frederiksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2017 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2018 yılında Heerenveen

31 Ocak 2020 yılında SönderjyskE

1 Ağu 2020 yılında Heerenveen

3 Ağu 2020 yılında SönderjyskE

Emil Frederiksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Frederiksen şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Emil Frederiksen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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